cdp e intesa sanpaolo nuovo accordo da 1 miliardo per la crescita di pmi e mid cap

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e promuovere l’espansione nei mercati, contribuendo allo sviluppo dell’economia reale e dei territori interessati. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale italiano attraverso strumenti di finanziamento mirati.

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno firmato un nuovo accordo di finanziamento da 1 miliardo di euro per sostenere l’ accesso al credito e l’ espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo l’economia reale e lo sviluppo dei territori in cui operano. L’operazione si inserisce nell’ambito della lunga collaborazione volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circa 5 miliardi di euro per la crescita di oltre 6 mila imprese. La banca potrà erogare prestiti fino a 25 milioni alle imprese per singolo progetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

