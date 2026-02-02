La banca annuncia che distribuirà 50 miliardi di euro ai soci nel prossimo piano industriale 2026-2029. La parola chiave è redditività, e l’obiettivo è aumentare i dividendi. La decisione arriva mentre la banca punta a rafforzare la sua posizione e a tornare a premiare gli azionisti.

La parola chiave è redditività. Il nuovo piano industriale 2026-2029 di Intesa Sanpaolo è nel segno della distribuzione ai soci. L’obiettivo fissato è quello dei 50 miliardi da garantire ai soci nel periodo 2025-2029, con un’impennata dell’utile che potrà raggiungere gli 11,5 miliardi nel 2029, in crescita rispetto ai 9,3 dell’ultimo anno. Per il gruppo guidato da Carlo Messina migliora anche la redditività, con Roe al 22% e Rote al 27% (in crescita dal 2025). Confermato anche il modello di business diversificato e a “zero Npl” che spinge su commissioni e digitale. I conti di Intesa Sanpaolo. Guardando indietro all’ultimo anno, l’istituto ha chiuso il 2025 con un utile netto da 9,3 miliardi, in crescita del 7,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il nuovo piano di Intesa Sanpaolo: ai soci verranno distribuiti 50 miliardi

Approfondimenti su Intesa Sanpaolo 2026 2029

Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati del 2025, che si sono mantenuti in linea con le previsioni e sono stati superiori al vecchio Piano 2022-2025.

La recente campagna di Intesa Sanpaolo ha portato a grandi risultati nel nuovo piano industriale 2026-2029.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Intesa Sanpaolo 2026 2029

Argomenti discussi: In vigore il nuovo piano di spazzamento strade; Piano di Impresa 2026–2029 di Intesa Sanpaolo: scalare un modello di successo; Nuovo piano di zona 2032, via libera dalla commissione Urbanistica. Muzio: Soluzione abitativa per oltre 600 persone; Patto generazionale, verso il nuovo Piano delle politiche giovanili 2025-2030 / Notizie / Novità / Homepage.

Intesa, Sanpaolo, tutto sul nuovo piano industrialeCrescita e redditività sono le due stelle polari del nuovo piano industriale triennale di Intesa Sanpaolo: 50 miliardi di euro in distribuzione ai soci nel periodo 2025-2029, utile a 11,5 miliardi nel ... startmag.it

Intesa Sanpaolo, utili a 9,3 miliardi di euro: l’obiettivo è 10 miliardi per il 2026Intesa Sanpaolo rilancia la crescita e rafforza la remunerazione dei soci. Nel 2025 il Gruppo ha conseguito un utile netto pari a 9,3 miliardi di euro, in crescita del 7,6% rispetto al 2024. Ed ... adnkronos.com

#RassegnaStampa Intesa Sanpaolo, il piano 2026-2029 punta sul wealth management @wallstreetita x.com

Intesa Sanpaolo intende distribuire circa 50 miliardi di euro agli azionisti tra il 2025 e il 2029. La banca ha presentato oggi la strategia al 2029: il payout ratio è fissato al 95% per ciascun esercizio, con una composizione che prevede il 75% in dividendi cash e - facebook.com facebook