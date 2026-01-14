Cdp e Intesa Sanpaolo | nuovo accordo da 1 miliardo per la crescita di Pmi e Mid-Cap

Cdp e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e promuovere la crescita sui mercati, contribuendo allo sviluppo delle imprese e dei territori in cui operano. Questa collaborazione mira a rafforzare l’economia reale, favorendo un progresso sostenibile e duraturo.

Un nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l'accesso al credito e l'espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo allo stesso tempo l'economia reale e lo sviluppo dei territori in cui operano. È questo l'obiettivo dell'accordo di finanziamento firmato da Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo. L'operazione si inserisce nell'ambito della lunga collaborazione volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circa 5 miliardi di euro per la crescita di oltre 6 mila imprese.

