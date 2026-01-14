Cdp e Intesa Sanpaolo |  nuovo accordo da 1 miliardo per la crescita di Pmi e Mid-Cap  

Cdp e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e promuovere la crescita sui mercati, contribuendo allo sviluppo delle imprese e dei territori in cui operano. Questa collaborazione mira a rafforzare l’economia reale, favorendo un progresso sostenibile e duraturo.

Un nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l’accesso al credito  e  l’espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo allo stesso tempo  l’economia reale  e  lo sviluppo dei territori  in cui operano. È questo l’obiettivo dell’accordo di finanziamento firmato da  Cassa Depositi e Prestiti e  Intesa Sanpaolo. L’operazione si inserisce nell’ambito della lunga collaborazione volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di  mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circa 5 miliardi di euro  per la crescita di  oltre 6 mila imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

