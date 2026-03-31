Insegnante accoltellata il pm chiede una misura di sicurezza per 13enne di Trescore Una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale

La procura dei minori di Brescia ha richiesto una misura di sicurezza per un ragazzo di 13 anni di Trescore, coinvolto in un episodio in cui un'insegnante è stata accoltellata. È stata disposta una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale del minore. La richiesta è stata depositata presso il tribunale competente, che dovrà decidere sulla misura da adottare.