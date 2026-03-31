Insegnante accoltellata il pm chiede una misura di sicurezza per 13enne di Trescore Una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale
La procura dei minori di Brescia ha richiesto una misura di sicurezza per un ragazzo di 13 anni di Trescore, coinvolto in un episodio in cui un'insegnante è stata accoltellata. È stata disposta una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale del minore. La richiesta è stata depositata presso il tribunale competente, che dovrà decidere sulla misura da adottare.
La procura dei minori di Brescia, competente anche per il territorio di Bergamo, ha depositato al tribunale dei minorenni la richiesta di una misura di sicurezza per il tredicenne bergamasco che mercoledì scorso a scuola, prima che iniziassero le lezioni, ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, all’istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario. L'insegnante 57enne Chiara Mocchi ferita dall'adolescente Un provvedimento “eccezionale” Ora spetterà al gip decidere sull’accoglimento. Un fatto definito dagli operatori della giustizia “eccezionale“, l’istanza di una misura simile, almeno sotto il profilo statistico, perché implica un accertamento della pericolosità sociale di un giovanissimo poco più che bambino, e che renderà necessario il passaggio di una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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