Un insegnante è stata accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola media di Trescore Balneario mercoledì mattina intorno alle 7.45. L’operazione chirurgica è stata eseguita con successo e non si trova in pericolo di vita. Il ministro dell’Istruzione ha definito l’accaduto un fatto gravissimo. Sono state acquisite le testimonianze di altri studenti e personale scolastico.

IL CASO. L’episodio grave a Trescore Balneario,alle scuole medie, mercoledì 25 marzo intorno alle 7.45. Chiara Mocchi, una insegnante di 57 anni è stata accoltellata da un alunno di 13 anni nei corridoi di scuola: operata d’urgenza all’ospedale di Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato il minore, la telefonata del ministro dell’Istruzione Valditara al «Papa Giovanni XXIII». In aula gli psicologi per supportare gli studenti. Un grave episodio si è verificato alla scuola media di Trescore, in via Damiano Chiesa: Chiara Mocchi, un’insegnante è stata accoltellata da un alunno 13enne nei corridoi dell’istituto Leonardo Da Vinci e le sue condizioni sono gravi ma non è fortunatamente in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scuole medie di Trescore, insegnante accoltellata da un alunno 13enne: operata, non è in pericolo di vita. Il ministro: «Fatto gravissimo» - Foto e video

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