Insegnante accoltellata a Trescore Balneario dubbi dei genitori del 13enne | Qualcuno può averlo influenzato

Un insegnante è stata accoltellata a Trescore Balneario. I genitori di un 13enne coinvolto nel caso chiedono verifiche su eventuali influenze esterne sul ragazzo. Gli inquirenti stanno conducendo indagini per chiarire i motivi dell'aggressione. La polizia sta analizzando le testimonianze e i materiali raccolti sul luogo dell'episodio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell'accaduto.

Dopo giorni di silenzio, parlano per la prima volta i genitori del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante di francese Chiara Mocchi nella scuola media “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo). La famiglia chiede agli inquirenti di verificare se loro figlio sia stato influenzato da altre persone, anche attraverso i social. Una posizione che apre un nuovo fronte nell’indagine ancora in corso. Cosa hanno detto i genitori dell'aggressore di Chiara Mocchi Il rapporto con la professoressa e il percorso psicologico La posizione del ragazzo: non imputabile Le condizioni della docente e la situazione a scuola Cosa hanno detto i genitori dell’aggressore di Chiara Mocchi I genitori del ragazzo, attraverso il loro legale, sostengono che il figlio possa essere stato “fortemente influenzato da terzi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Insegnante accoltellata a Trescore Balneario, dubbi dei genitori del 13enne: "Qualcuno può averlo influenzato" Articoli correlati Trescore Balneario, l’insegnante accoltellata lascia la terapia intensivaHa trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, l’insegnante ferita ieri mattina in un’aggressione avvenuta in una... Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioBergamo, 25 marzo 2026 – Tragedia sfiorata in una scuola della Bergamasca: un’insegnante, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di 13... Aggiornamenti e notizie su Trescore Balneario Temi più discussi: Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta Vendetta; Trescore, insegnante accoltellata. Perquisita con gli artificieri l’abitazione del 13enne - Foto e video; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione. L’Insegnante accoltellata vicino a Bergamo da uno studente è fuori pericoloUn'insegnante di 57 anni è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, Bergamo. Autore dell'aggressione sarebbe un 13enne ... dire.it Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoChiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata stamani al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata sottoposta a un i ... ilmessaggero.it La lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei lo facebook Tornerò a insegnare perché è la mia gioia più grande, così la prof accoltellata da un alunno a Trescore Balneario di Alessandra Giannoli x.com