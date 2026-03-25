Mercoledì mattina alle 7.45, presso le scuole medie di Trescore Balneario, un insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni. L’episodio ha coinvolto un insegnante e il giovane, e si è verificato in un contesto scolastico. Un intervento di emergenza ha permesso di trasportare la donna in elicottero, dove è stata sottoposta a una trasfusione.

IL CASO. L’episodio grave a Trescore Balneario,alle scuole medie, mercoledì 25 marzo intorno alle 7.45. Chiara Mocchi, professoressa di francese di 57 anni, è stata accoltellata da un alunno di 13 anni nei corridoi di scuola: operata d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Bertolaso: «Una trasfusione le ha salvato la vita». Fermato il minore, la telefonata del ministro dell’Istruzione Valditara al «Papa Giovanni XXIII». In aula gli psicologi per supportare gli studenti. Intorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo è scattato l’allarme: sul posto i carabinieri di Trescore e della Compagnia di Bergamo, la polizia locale, i mezzi di soccorso e anche un elicottero del 118 che è decollato da Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scuole medie di Trescore, insegnante accoltellata da 13enne. Bertolaso: «Salvata da una trasfusione in elicottero» - Foto e video

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