Incendiate più pedane di legno accatastate raid vandalico o avvertimento per commerciante?

Nella notte tra domenica e ieri, in piazza Madonna della Catena a Villaseta, sono state incendiate diverse pedane di legno accatastate. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, valutando se si tratti di un atto vandalico o di un avvertimento rivolto a un commerciante della zona. La scena si presenta con le strutture in fiamme e i rilievi in corso per chiarire le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco del vicino comando provinciale, nel giro di pochi minuti, hanno circoscritto e spento le fiamme. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri Raid vandalico? O avvertimento? Questi gli interrogativi che si pongono i carabinieri, chiamati a chiarire quanto è avvenuto, nella notte fra domenica e ieri, in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Qualcuno - senza essere visto, né sentito - ha appiccato il fuoco ad alcune pedane di legno accatastate vicino ad uno stabile disabitato. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che, nel giro di pochi minuti, hanno circoscritto e spento le fiamme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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