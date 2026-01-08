Raid vandalico nella notte Tagliate le gomme dell’auto di un noto professionista

Nella notte, un episodio di vandalismo ha interessato l'auto di un noto professionista, che è stata oggetto di un attacco mirato. L'autore ha tagliato le gomme di una sola vettura, senza disturbare le altre auto nelle vicinanze, e si è allontanato rapidamente al calar delle tenebre. L'episodio si inserisce in un contesto di vandalismo isolato, di cui si stanno ancora raccogliendo elementi per identificare il responsabile.

Ha agito in modo rapido e a colpo sicuro prendendo di mira una sola macchina in sosta. Prima ha tagliato tutte e quattro le gomme disinteressandosi delle altre parcheggiate nelle vicinanze, poi si è dileguato a piedi aiutato dalle tenebre. Ignaro però che il suo gesto è stato immortalato dalle telecamere del proprietario dell'auto vandalizzata: l'avvocato Fabrizio Pelletti. L'inquietante raid è stato compiuto poche sere fa dalle parti di via del Secco, proprio davanti all'abitazione del noto professionista, 51 anni, di origini fortemarmine e con studio legale a Pietrasanta, il quale non ha dubbi sul fatto che si tratti di un atto intimidatorio.

