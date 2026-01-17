Raid vandalico a Scafati la denuncia di una cittadina sui social

Una residente di Scafati denuncia sui social un aumento di atti vandalici e furti in città. Nella notte tra giovedì e venerdì, in via Martiri d’Ungheria, si sono verificati nuovi danni ai veicoli e furti, aggiungendosi alle recenti infezioni di criminalità nella zona e alla rapina avvenuta in un panificio. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela del patrimonio cittadino.

"Ormai Scafati è nelle mani dei vandali e dei ladri". Lo denuncia una residente del posto dopo che, nella notte tra giovedì e venerdì, in Via Martiri d'Ungheria sono stati registrati nuovi furti e danni ai veicoli in sosta, dopo i recenti colpi registrati in zona e la rapina in un panificio. "Se non possiamo avere più carabinieri e se il nostro sindaco non riesce ad ottenere più uomini, lasciamo stare: organizziamoci noi con ronde e tuteliamo le nostre cose e case", scrive l'utente che, nel gruppo "Sei di Scafati se." sottolinea il senso di abbandono avvertito dai cittadini. Tanta amarezza.

