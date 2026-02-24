Prende forma il nuovo molo Sant' Antonio con le nuove pedane in legno A che punto sono i lavori

Il cantiere sul molo Sant'Antonio ha portato alla realizzazione delle nuove pedane in legno, causate dalla necessità di migliorare le aree di accesso per i visitatori. La struttura del Museo del Mare di Bari si avvicina alla conclusione, con i lavori che avanzano rapidamente. Gli operai stanno installando le finiture finali e verificano la stabilità delle nuove installazioni in vista dell’apertura. Le opere proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.

Nelle prossime settimane saranno montate le grandi vetrate che rivestiranno l'edificio destinato a ospitare il Museo Mumab E' stata completata, sul molo Sant'Antonio., la struttura del nuovo edificio che ospiterà il Mumab, il Museo del Mare di Bari. Il cantiere rientra nel progetto di riqualificazione e rinfunzionalizzazione dell'area, in corso dal 2023. Gli operai, in questi giorni, stanno completando il massetto della copertura e la realizzazione degli impianti di smaltimento delle acque, antincendio, di condizionamento ed elettrico. Nelle prossime settimane saranno montate le grandi vetrate che rivestiranno l'edificio, per poi procedere con i lavori al suo interno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

La "nuova" scuola Balzani prende forma: il punto sui lavori nell'istituto distrutto dall'esplosioneLa scuola Balzani si sta ricostruendo dopo l’esplosione che l’ha danneggiata il 4 luglio.

Il nuovo Mefit prende forma. Iniziati i lavori per gli scavi esterni: "L’obiettivo è finire entro giugno"I lavori per il nuovo Mefit, il Mercato dei Fiori della Toscana, sono ufficialmente partiti con gli scavi esterni al mercato stesso, iniziati questa settimana per il quarto lotto.

Unicredit, la rete prende formaSe ne parlava da mesi, tra indiscrezioni, segnali indiretti e dichiarazioni prudenti. Ora il colosso bancario guidato da Andrea Orcel è passato all’azione. La nuova rete di consulenti finanziari targa ... bluerating.com

Prende forma il nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo: il cantiere entra nel vivoProsegue a pieno regime il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra Novafeltria e Maiolo, sulla Sp107, che sarà lungo 149 metri, avrà due corsie larghe 4,25 metri e in più ai ... altarimini.it

