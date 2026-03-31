In Toscana, i comportamenti illegali causano danni stimati in circa 14 miliardi di euro, pari al 10,3% del prodotto interno lordo regionale. Tra le attività illecite segnalate ci sono incendi, estorsioni e operazioni bancarie non trasparenti. La regione è coinvolta in una lotta tra gruppi mafiosi che minaccia gli imprenditori locali.

L'escalation di violenza tra cellule in conflitto alle porte della città. I legami con il clan camorristico dei Sarno. L'infiltrazione silenziosa in ristoranti, negozi, hotel. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo con la criminalità organizzata a Firenze e dintorni Lame, terrore e soldi in tasca. Chi sono i (baby) gangster che vogliono prendersi Firenze La mappa delle aziende toscane legate alla mafia. Il dettaglio di Firenze Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Incendi, estorsioni, banche "nere". C'è una guerra di mafia che minaccia gli imprenditori fiorentini

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