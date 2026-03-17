Quattro persone sono state arrestate tra Brindisi e Lecce con l'accusa di aver commesso estorsioni mafiose ai danni di imprenditori della zona. Tra gli arrestati c’è anche una figura politica. Le indagini hanno portato al fermo di alcuni sospetti coinvolti nelle attività illecite che avrebbero messo sotto pressione le attività commerciali locali. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari in diversi comuni delle due province.

Quattro arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Brindisi e Lecce. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha visto coinvolti numerosi reparti specializzati e ha portato alla luce un sistema di richieste estorsive ai danni di imprenditori locali. L'operazione antimafia tra Brindisi e Lecce Le accuse: estorsione aggravata dal metodo mafioso Il ruolo degli altri indagati L’operazione antimafia tra Brindisi e Lecce Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Brindisi e la Sezione investigativa dello Sco di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imprenditori strozzati dalle estorsioni tra Brindisi e Lecce, 4 persone arrestate tra cui una figura politica

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