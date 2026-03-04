Estorsioni e incendi contro un’imprenditrice di Sesto | Vogliamo quel capannone Quattro persone arrestate

Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati a Firenze con l’accusa di aver incendiato un capannone e tentato di estorcere denaro a un’imprenditrice di Sesto Fiorentino. Le indagini hanno portato al loro fermo, legato a episodi di intimidazione e danneggiamenti. Le autorità hanno confermato che gli arresti riguardano attività criminali legate a intimidazioni di natura estorsiva.

Firenze, 4 marzo 2026 - Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati per incendio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un’imprenditrice di Sesto Fiorentino. Le misure cautelari sono state eseguite il 3 marzo 2026 da polizia e carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze. Dettagli degli arresti. Il gip del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per Y.T., 39 anni, ritenuto il mandante delle condotte estorsive, e per Z.H., 30 anni, e Y.X., 26 anni, indicati come esecutori materiali; arresti domiciliari invece per H.J., 40 anni. Tutti sono indagati a vario titolo per una lunga serie di episodi intimidatori nei confronti dell’amministratrice della Alex Group srl, società con sede a Sesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

