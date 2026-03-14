Manifattura | gli imprenditori fiorentini prevedono un calo della produzione causa guerra in Iran
Gli imprenditori della manifattura a Firenze stimano un calo della produzione nel primo trimestre del 2026, a causa della guerra in Medio Oriente. La previsione si basa sulle attuali condizioni e sulle ripercussioni del conflitto sull’andamento del settore industriale locale. La situazione viene monitorata con attenzione da parte degli operatori, che si aspettano effetti diretti sulla produzione manifatturiera della regione.
FIRENZE – Gli imprenditori manifatturieri fiorentini prevedono un sensibile calo della produzione nel primo trimestre del 2026 a causa della guerra in Medio Oriente. Si stima che il calo possa oscillare da un minimo del -1,5% ad un massimo di quasi il -3% a seconda degli scenari che si profileranno in queste settimane. “ La contrazione passerebbe da un -1,5%, già previsto nei giorni scorsi, a un -1,73% se il prezzo medio del petrolio dovesse attestarsi in marzo tra i 90 e i 100 dollari (con ‘tensione persistente’ senza interruzioni fisiche delle forniture). Mentre in uno scenario più deteriorato, con un prezzo medio del petrolio tra i 100 e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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