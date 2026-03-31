Il Vangelo del 31 marzo riporta un passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, versetti 21-33. In questa narrazione, si parla di un tradimento imminente e di una previsione di rinnegamento che avverrà prima che un gallo canti. La scena si svolge durante l'ultima cena, poco prima dell'arresto dell'istituzione del tradimento.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Fiat 500, molto più di un’auto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il Vangelo del 31 marzo

Articoli correlati

Vangelo del 31 gennaio 2026: Gesù doma la tempestaMeditiamo il Vangelo del 31 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Il Vangelo del 27 marzoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Il Vangelo del 30 marzoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Vangelo facile - Marzo 31