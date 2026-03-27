Il Vangelo del 27 marzo riporta un episodio nel quale i Giudei tentano di catturare Gesù, ma lui riesce a sfuggire alle loro mani. Secondo il passo, i presenti raccolgono delle pietre con l'intento di lapidarlo. Il brano si trova nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 31-42.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana San Leucio, 250 anni dopo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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