il vangelo del 30 marzo

Il passo riguarda un episodio del Vangelo in cui una donna unge i piedi di Gesù con un profumo costoso. Questa azione viene descritta come un gesto di cura e rispetto nei confronti di Gesù, e si inserisce nel racconto della sua passione e morte imminente. La frase citata si riferisce alle istruzioni di Gesù sul motivo di questa unzione, che deve essere conservata per il giorno della sepoltura.

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