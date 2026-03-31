Il Cinema Arti, situato nel centro della città, non è più attivo da tempo. Le sue pareti sono state dipinte con numerosi graffiti e l’insegna è scomparsa. L’edificio appare in stato di abbandono, senza segni di manutenzione o interventi di restauro. La struttura si trova in una zona centrale e di passaggio, ma il suo aspetto attuale evidenzia un evidente degrado.

Le pareti del palazzo, che un tempo ospitava il Cinema Arti, sono coperte da graffiti, mentre da tempo l’insegna non c’è più. Una ferita aperta in pieno centro, dove l’edificio in via Mascagni 8 adiacente alla facoltà di Scienze politiche della Statale di Milano resta nell’ abbandono. Un punto interrogativo sul futuro del palazzo, dopo che il cinema da anni ha chiuso definitivamente i battenti e nel 2018 è stato acquisito dal fondo immobiliare londinese Tropheum con l’obiettivo di creare un hotel sfruttando gli ampi spazi e le terrazze. Una storia che affonda le radici nel ventennio fascista, perché il palazzo fu costruito nel 1935 come sede per l’Opera Balilla dall’architetto Mario Cereghini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il travaglio del Cinema Arti. Degrado in pieno centro

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