È morto Chuck Norris leggenda delle arti marziali e icona del cinema d’azione

È morto a 86 anni Chuck Norris, noto attore e campione di arti marziali. La famiglia ha comunicato che si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando un vuoto nel mondo del cinema d’azione e delle arti marziali. Norris è ricordato come una figura simbolo di questo settore.

Chuck Norris è morto all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa dell’attore e campione di arti marziali è stata resa nota dalla famiglia, che ha fatto sapere che si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Volto simbolo del cinema action e figura diventata nel tempo una vera leggenda della cultura pop, Chuck Norris ha attraversato decenni di spettacolo costruendo un’immagine inconfondibile, sospesa tra disciplina marziale, carisma da protagonista e ironia involontaria diventata mito collettivo. Per molti il suo nome resterà per sempre legato alla celebre serie “Walker, Texas Ranger”, che lo ha trasformato in un’icona televisiva internazionale, ma la sua carriera era già stata segnata da numerosi film d’azione che ne avevano consolidato il successo presso il grande pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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Chuck Norris, leggenda delle arti marziali e icona del cinema d'azione, è morto a 86 anni. #italia

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