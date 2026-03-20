Addio a Chuck Norris | si spegne a 86 anni la leggenda delle arti marziali e del cinema

Chuck Norris, celebre attore e artista marziale, è deceduto alle Hawaii il 20 marzo 2026 all’età di 86 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali. Norris è conosciuto per le sue interpretazioni nel cinema e per le sue vittorie nelle arti marziali. La sua morte ha suscitato reazioni da parte di fan e colleghi.

Chuck Norris è morto, l’attore e artista marziale spentosi alle Hawaii il 20 marzo 2026 all’età di 86 anni. Celebre per il ruolo del ranger Cordell Walker e per lo storico scontro cinematografico con Bruce Lee, Norris ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare globale. La notizia della sua morte chiude un’era per il cinema d’azione, trasformando definitivamente in mito un uomo capace di diventare un fenomeno sociale unico nel suo genere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Variety (@variety) Nato come Carlos Ray Norris in Oklahoma nel 1940, la sua giovinezza non lasciava presagire il futuro da “invincibile” che lo avrebbe reso famoso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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