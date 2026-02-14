Casa del Cinema e delle Arti di Acerra 11.000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinema

La Casa del Cinema e delle Arti di Acerra ha avviato un progetto di educazione al cinema che coinvolge 11.000 studenti e 500 insegnanti. La scelta di promuovere questa iniziativa nasce dall’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del cinema e stimolare la loro creatività. Nei mesi scorsi, molte classi hanno partecipato a workshop pratici e visioni di film, arricchendo l’esperienza con incontri con registi e attori locali.

Scuola: 11000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinema promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra. L'intervento assume una forte valenza territoriale, con particolare attenzione ai contesti con minore accesso all'offerta culturale e ai piccoli centri. Il progetto è realizzato in collaborazione con una ampia rete di istituzioni scolastiche aderenti, appartenenti a diversi ordini e indirizzi di studio — scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituti tecnici, artistici e professionali: Liceo Scientifico, Classico, Linguistico Statale "Alfonso Maria de' Liguori" di Acerra (Napoli), Istituto Comprensivo Statale "I.