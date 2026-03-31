Il rito secolare delle ’Sette Chiese’ Giovedì 2 aprile la città si illumina
Giovedì 2 aprile, la città si prepara a vivere il tradizionale rito secolare delle “Sette Chiese”, una processione organizzata dai Fratelli e Sorelle della Misericordia di Pistoia. Questa tradizione, che si ripete da oltre cinque secoli, rappresenta un momento di continuità per l’associazione cattolica, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che si rinnova nel tempo.
PISTOIA Si ripete come ogni anno il rito della “ processione delle sette chiese ” da parte dei Fratelli e Sorelle della Misericordia di Pistoia, appuntamento consueto che da oltre ben 5 secoli testimonia la propria coerenza di Associazione cattolica con la propria tradizione. Il programma prevede, giovedì 2 aprile, la Messa alle 19 nella chiesa della Misericordia in via Can Bianco, al termine della quale sarà offerta un “agape fraterna” come condivisione conviviale pasquale nella Sala Riunioni della sede di via Can Bianco per poi iniziare successivamente la processione del “giro delle sette chiese” per le vie cittadine, con le vesti storiche... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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