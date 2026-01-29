Città Metropolitana | Cento giorni al Giro d’Italia il Maschio Angioino si illumina per l’evento Città in Rosa

Napoli si prepara a vivere i cento giorni che mancano al Giro d’Italia. Il Maschio Angioino si illumina questa sera per l’evento “Città in Rosa”, che segna l’avvicinarsi della corsa ciclistica. Il Sindaco Manfredi annuncia che Napoli sarà protagonista anche quest’anno, per il quinto consecutivo, offrendo una vetrina internazionale ai territori della città metropolitana. La città si anima con luci e iniziative, puntando a valorizzare l’evento e a coinvolgere i cittadini.

Il Sindaco Metropolitano Manfredi: "Napoli protagonista per il quinto anno consecutivo, una straordinaria vetrina mondiale per i nostri territori". È partito il conto alla rovescia. Mancano 100 giorni alla partenza del 109° Giro d'Italia, che prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria. Comincia a salire l'adrenalina tra i tifosi, monta l'entusiasmo tra i cittadini, turisti e appassionati. Per celebrare questo traguardo simbolico, le città che ospiteranno le 21 tappe della Corsa hanno aderito all'iniziativa "Città in Rosa", illuminando i loro luoghi più iconici con il colore della maglia che ogni ciclista sogna di indossare almeno una volta nella vita.

