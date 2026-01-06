giustizia il giro delle sette chiese dei pm per dire no al referendum

La campagna dei magistrati contro la riforma della Giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio si svolge tra le chiese della diocesi di Trani-Molfetta e Andria, sotto la guida di Mons.. Un'iniziativa che coinvolge diverse comunità religiose nel dibattito sul futuro del sistema giudiziario italiano.

La propaganda dei magistrati rossi contro la riforma della Giustizia del ministro Carlo Nordio corre tra i banchi delle chiese della diocesi di Trani-Molfetta e Andria guidata da Mons. Leonardo D'Ascenzo. Saranno una decina in tutto gli incontri previsti a partire dal prossimo 12 gennaio per finire al 26 febbraio. Un vero e proprio tour organizzato dalla sezione di Trani dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani con il patrocinio della sezione di Terni dell’Associazione Donne Giuriste Italiane, dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, dall’Associazione di Amicizia Politica, della Parrocchia Spirito Santo di Terni e dell’Azione Cattolica Italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

