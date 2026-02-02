Visita delle sette chiese | da San Domenico al Capo torna l' itinerario spirituale e culturale di origine medievale

Domenica 8 febbraio torna l’appuntamento con la “Visita delle sette chiese” a Palermo. L’evento, che riprende un percorso religioso e storico di origine medievale, si svolgerà attraverso alcune delle chiese più importanti della città, come San Domenico e Santa Maria La Nova. La parrocchia di Santa Maria della Pietà organizza l’iniziativa insieme ad altre chiese e associazioni, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione per riscoprire il patrimonio spirituale e culturale della città.

Torna a Palermo l’appuntamento con la “Visita delle sette chiese”, in programma domenica 8 febbraio. A organizzarla la Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in collaborazione con Sant’Ippolito e Santa Maria La Nova, con la compagnia dell'Immacolata e San Filippo Neri, l’Associazione Identità Giovane e i ragazzi dell’Oratorio Vivo della Kalsa. I fedeli potranno ripercorrere un itinerario spirituale e culturale di origine medievale. Nel XVI secolo, San Filippo Neri lo proponeva a Roma come alternativa agli eccessi del carnevale, soprattutto per i giovani. “Quest'anno - afferma il parroco della Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa Don Giuseppe Di Giovanni - la ‘Visita delle sette chiese’ ci permetterà di scoprire altri meravigliosi luoghi di culto, alcuni ben noti ai palermitani, altri meno visitati ma altrettanto ricchi di storia e di cultura che scopriremo nel corso della giornata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Sette Chiese

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Palermo Sette Chiese

Argomenti discussi: Cosa fare a Pavia e provincia nel weekend: eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026; Cosa vedere a Pragelato: borgate, musei e chiese tra Val Troncea e memoria degli Escartons; SANT’Oggi. Lunedì 2 febbraio si celebra la Presentazione del Signore, santa Caterina de’ Ricci, san Nicola Saggio da Longobardi e ….

Torna l’8 febbraio a Palermo la Visita delle Sette ChieseTorna a Palermo l’appuntamento con la Visita delle sette chiese, in programma domenica 8 febbraio. Ad organizzarla la Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in collaborazione con Sant’Ippolito e San ... blogsicilia.it

Il pellegrinaggio delle Sette Chiese, un percorso unico per visitare RomaSeguire le orme di San Filippo Neri è un'ottima idea per visitare le principali chiese della Capitale e per evitare il caos di turisti e pellegrini Roma è uno splendore di ricchezze religiose che ... it.euronews.com

Istituto Farlottine - Scuola San Domenico - facebook.com facebook

Nei lavori di restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, in un affresco sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia il volto generico di un cherubino è stato sostituito con un angelo che ha le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia M x.com