Il pusher di cocaina ha 16 anni | condannato con pena sospesa

Un ragazzo di 16 anni è stato condannato con pena sospesa per detenzione di cocaina destinata allo spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con droga nascosta nelle mutande, pronta all’uso. La sentenza è stata emessa nel tribunale di una città, e il minorenne è stato giudicato colpevole di aver detenuto sostanze stupefacenti.