Il pusher di cocaina ha 16 anni | condannato con pena sospesa
Un ragazzo di 16 anni è stato condannato con pena sospesa per detenzione di cocaina destinata allo spaccio. Durante un controllo, è stato trovato con droga nascosta nelle mutande, pronta all’uso. La sentenza è stata emessa nel tribunale di una città, e il minorenne è stato giudicato colpevole di aver detenuto sostanze stupefacenti.
Fermo, 31 marzo 2026 – Per evitare di essere scoperto aveva nascosto la cocaina, pronta per essere spacciata, nelle mutande. La cosa però non era sfuggita al cane antidroga e il baby pusher, un ragazzino di 16 anni di origini magrebine, era stato scoperto dalla polizia. Il ragazzo è comparso davanti al tribunale dei minori e al termine del processo è stato condannato a 1 anno e 2 mesi pena sospesa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno a Porto Sant’Elpidio dove gli uomini della squadra mobile di Fermo, coadiuvati dall’unità cinofila della questura di Ancona, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano proceduto al controllo di alcuni avventori presenti all’ interno di un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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