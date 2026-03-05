Un allenatore è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena dopo aver filmato le calciatrici negli spogliatoi per quattro anni. La sentenza include il divieto di allenare in Repubblica Ceca fino al 2030, ma non impedisce di esercitare la professione in altri paesi. La decisione è stata presa in seguito alle indagini sulla vicenda.

Le donne non sono al sicuro neanche all'interno di uno spogliatoio. O almeno non lo sono state le 14 calciatrici dell'F.C. Slovacko, club della massima divisione ceca, filmate inconsapevolmente per quattro anni dal proprio allenatore mentre si cambiavano e si docciavano. Il tecnico Petr Vlachovsky, trovato inoltre in possesso di materiale pedopornografico, è stato condannato lo scorso maggio, senza udienza pubblica, a un anno di reclusione con sospensione della pena e ha ricevuto una squalifica di cinque anni a livello nazionale. "Una pena estremamente clemente", secondo le calciatrici coinvolte e la Fifpro, il sindacato mondiale di calciatori e calciatrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allenatore filma (per 4 anni) le calciatrici negli spogliatoi: condannato, ma pena sospesa. E nessuno stop all'estero

