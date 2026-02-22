Sant’Agnello mamma pusher fermata in auto con cocaina e il figlio di 5 anni

Una donna di 45 anni è stata sorpresa dai Carabinieri mentre nascondeva dosi di cocaina in auto, mentre il suo bambino di 5 anni era presente sul sedile. Durante il controllo in corso Italia, i militari hanno trovato la droga e hanno deciso di intervenire immediatamente. La donna, originaria di Sant’Agnello, ha cercato di nascondere le sostanze in modo rapido. Il bambino, ignaro, è rimasto nel veicolo senza comprendere la situazione. La vicenda si è svolta davanti agli occhi di passanti e residenti.

Controllo dei Carabinieri in corso Italia: 45enne nasconde dosi di cocaina mentre il bambino assiste ignaro. Arrestata, il piccolo intrattenuto in caserma. Meta description (145 caratteri) Sant'Agnello – Una storia che colpisce per la delicatezza del contesto: una madre fermata dai Carabinieri con cocaina addosso e il figlio di 5 anni seduto al suo fianco. Siamo in corso Italia, nella penisola sorrentina. I Carabinieri della Stazione di Sorrento stanno effettuando un posto di controllo quando intimano l'alt a una Dacia. A insospettire i militari è l'atteggiamento agitato della donna al volante.