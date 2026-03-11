Maltrattamenti in famiglia | rischiava fino a 10 anni condannato a 9 mesi con pena sospesa

In un procedimento con il fascicolo 89921, sono emersi dettagli su un caso di maltrattamenti in famiglia. Sono state ascoltate le testimonianze di una donna e di altri testimoni durante le varie udienze. L'imputato rischiava fino a dieci anni di carcere, ma alla fine è stato condannato a nove mesi con la pena sospesa.

C'è un fascicolo che porta il numero 89921. Dentro ci sono due capi d'imputazione, una serie di udienze, le dichiarazioni di una donna e quelle di altri testimoni. E alla fine, oggi, 11 marzo 2026, una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che cambia completamente il quadro rispetto a.