Il premio Costruiamo il futuro torna a Bergamo | bando aperto fino all’11 maggio
Il premio “Costruiamo il futuro” torna a Bergamo per la sesta edizione, con il bando aperto fino all’11 maggio. L’iniziativa riconosce le persone che si distinguono per il loro impegno nel campo della solidarietà, celebrando così il contributo di chi ogni giorno si impegna a favore della comunità. La partecipazione è aperta a chi desidera segnalare le proprie attività o quelle di altri.
Bergamo. L’iniziativa celebra la sua sesta edizione che, ancora una volta, aiuta in modo concreto gli ‘eroi del quotidiano’ che ogni giorno dimostrano di saper rappresentare al meglio il valore della solidarietà. Il progetto benefico, realizzato dalla Fondazione Costruiamo il Futuro con la collaborazione di partner come Intesa Sanpaolo ed Enel, nasce con l’obiettivo di supportare il lavoro prezioso delle associazioni di piccole dimensioni che impegnano tempo ed energie sul territorio in ambito sociale, sportivo, culturale e ambientale. Alla conferenza tenutasi lunedì 30 marzo per la presentazione di questa sesta edizione del premio, hanno... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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