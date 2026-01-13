Sesto Premio Nazionale Serra-Campi Flegrei Aperto il bando
È aperto il bando della sesta edizione del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” nell’arte del monologo, rivolto ad Attori e Autori. Iscrizioni fino a venerdì 6 marzo 2026. Finale lunedì 5 ottobre 2026. Info: [email protected], 347.8051793. Con il nuovo anno si apre il bando del Premio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
