Sesto Premio Nazionale Serra-Campi Flegrei Aperto il bando

È stato pubblicato il bando per la sesta edizione del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei”, dedicato all’arte del monologo. La competizione è rivolta a attori e autori interessati a valorizzare le proprie capacità e a confrontarsi in un contesto nazionale. Le candidature sono aperte, offrendo un’opportunità di riconoscimento e di crescita nel settore teatrale. Per ulteriori dettagli, si invita a consultare le modalità di partecipazione.

