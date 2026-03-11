Nuova edizione del Premio Stefano Bertacco | aperto il bando

È stata aperta la nuova edizione del Premio “Stefano Bertacco”, un concorso che mira a premiare i giovani che si impegnano nel supporto alle persone più fragili e bisognose. Il bando è stato pubblicato e resterà aperto per le candidature. Questa iniziativa ricorda la figura del senatore e assessore del Comune di Verona, scomparso nel 2020.

Per poter essere segnalati i giovani devono avere meno di 26 anni ed essere residenti nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni: le domande di partecipazione possono essere inoltrate fino al 15 maggio Sei i riconoscimenti previsti, dell’importo di 500 euro ciascuno, da destinare a giovani fino ai 26 anni d’età segnalati da enti del Terzo settore e da scuole statali e paritarie. Gli enti del Terzo settore e le scuole statali e paritarie del territorio hanno tempo fino alle 12 di venerdì 15 maggio per presentare la candidatura di giovani che si siano particolarmente distinti per le loro azioni in ambito sociale. Per poter essere segnalati i giovani, oltre ad avere meno di 26 anni, devono essere residenti nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

