Torna Premio Architettura Toscana iscrizioni fino al 9 maggio

Torna il Premio Architettura Toscana, giunto alla quinta edizione, con le iscrizioni aperte fino al 9 maggio. L’iniziativa, dedicata ai progetti di architettura realizzati in Toscana, invita studi e professionisti a presentare le proprie opere. La selezione si concentrerà su interventi che abbiano avuto un impatto significativo nel territorio regionale. La premiazione si terrà nel corso di un evento pubblico a Firenze.

Firenze, 6 marzo 2026 – Torna per la quinta edizione il Premio Architettura Toscana, con l'obiettivo di sostenere l'architettura come 'arte sociale', ossia come il frutto di un processo corale in cui l'intera società si rappresenta e che vede come protagonisti paritetici il progettista, la committenza e l'impresa. Il premio è rivolto alle opere realizzate nel territorio della Toscana e ultimate da non oltre cinque anni: sono cinque le opere in gara ovvero 'opera prima', 'opera di nuova costruzione', 'opera di restauro o recupero', 'opera di allestimento o di interni', 'opera su spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione'.