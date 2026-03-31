In Pakistan, le trattative indirette tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso, mentre sul fronte orientale si registrano attacchi aerei e bombardamenti da parte di Israele e degli Stati Uniti. La situazione rimane complessa e tesa, senza segnali di una risoluzione immediata. Le operazioni militari e le negoziazioni diplomatiche continuano senza interruzioni, mantenendo alta la tensione nella regione.

Niente di nuovo sul fronte orientale, dove continuano i bombardamenti israelo-americani e a volare i missili iraniani, diversi solo gli obbiettivi: Israele ha colpito una Università e Teheran ha annunciato che risponderà prendendo di mira Università israeliane e altre della regione con interessi statunitensi. Colpito anche un impianto di desalinizzazione kuwaitiano, target alquanto riprovevole se si tiene presente quanto sia preziosa l’acqua per le popolazioni della regione. I media ovviamente attribuiscono la colpa all’Iran, ma Teheran nega accusando Israele, che starebbe usando tali false flag per intruppare i Paesi del Golfo nella sua guerra santa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Pakistan e la fragile mediazione indiretta Usa-Iran

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