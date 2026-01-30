Araghchi in Turchia | Ankara prova l’ultima mediazione tra Usa e Iran

Da it.insideover.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbas Araghchi arriva ad Ankara e incontra il ministro turco Hakan Fidan. L’obiettivo è trovare una mediazione tra Iran e Stati Uniti e cercare di evitare una crisi. La visita arriva in un momento delicato, mentre le tensioni tra Teheran e Washington restano alte.

Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, arriva ad Ankara per incontrare l’omologo turco Hakan Fidan, stratega della proiezione regionale del governo di Recep Tayyip Erdogan e oggi in campo per un’ultima mediazione per provare a evitare uno scontro tra Teheran e gli Stati Uniti. La sfida di Araghchi. Il diplomatico 63enne, tessitore della diplomazia iraniana, è all’ultima grande battaglia diplomatica e cerca la sponda di Fidan, che già nei giorni caldi delle proteste di piazza a Teheran e negli altri grandi centri del Paese aveva avvertito contro la tentazione di far sprofondare nel caos la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

araghchi in turchia ankara prova l8217ultima mediazione tra usa e iran

© It.insideover.com - Araghchi in Turchia: Ankara prova l’ultima mediazione tra Usa e Iran

Approfondimenti su Araghchi Turchia

Iran, l’ultima battaglia diplomatica di Araghchi: fermare l’assalto statunitense

Nel 2025, Abbas Araghchi ha intensificato gli sforzi diplomatici dell’Iran, cercando di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti.

Iran, Abbas Araghchi: "Attacco Usa? Pronti a qualsiasi eventualità"

In Iran, le tensioni crescono in un contesto segnato da violenze e perdite umane, con una stima di almeno 12.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Araghchi Turchia

Argomenti discussi: Teheran: nessun contatto diretto con Usa, ma se attaccati reagiremo. Trump: nostra flotta verso Iran - Ankara annuncia l'arresto di cellula iraniana di spionaggio; Il ministro degli Esteri iraniano visita Türkiye venerdì per colloqui cruciali; Iran, Trump pronto all’attacco, Erdogan media e il regime teocratico avverte Washington; Rischio di attacco Usa, Trump: Sarebbe fantastico evitarlo - Stato Maggiore iraniano: pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue.

araghchi in turchia ankaraAraghchi in Turchia: Ankara prova l’ultima mediazione tra USA e IranAbbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, arriva ad Ankara per incontrare ... msn.com

araghchi in turchia ankaraRischio escalation tra Usa e Iran, domani Araghchi ad AnkaraLa Turchia mediatrice tra Washington e Teheran che non hanno contatti diretti, a mediare anche Arabia Saudita e Qatar. Teheran annuncia risposta schiacciante se sarà attaccata, un'altra nave Usa arr ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.