Abbas Araghchi arriva ad Ankara e incontra il ministro turco Hakan Fidan. L’obiettivo è trovare una mediazione tra Iran e Stati Uniti e cercare di evitare una crisi. La visita arriva in un momento delicato, mentre le tensioni tra Teheran e Washington restano alte.

Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, arriva ad Ankara per incontrare l’omologo turco Hakan Fidan, stratega della proiezione regionale del governo di Recep Tayyip Erdogan e oggi in campo per un’ultima mediazione per provare a evitare uno scontro tra Teheran e gli Stati Uniti. La sfida di Araghchi. Il diplomatico 63enne, tessitore della diplomazia iraniana, è all’ultima grande battaglia diplomatica e cerca la sponda di Fidan, che già nei giorni caldi delle proteste di piazza a Teheran e negli altri grandi centri del Paese aveva avvertito contro la tentazione di far sprofondare nel caos la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Araghchi in Turchia: Ankara prova l’ultima mediazione tra Usa e Iran

Approfondimenti su Araghchi Turchia

Nel 2025, Abbas Araghchi ha intensificato gli sforzi diplomatici dell’Iran, cercando di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti.

In Iran, le tensioni crescono in un contesto segnato da violenze e perdite umane, con una stima di almeno 12.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Araghchi Turchia

Argomenti discussi: Teheran: nessun contatto diretto con Usa, ma se attaccati reagiremo. Trump: nostra flotta verso Iran - Ankara annuncia l'arresto di cellula iraniana di spionaggio; Il ministro degli Esteri iraniano visita Türkiye venerdì per colloqui cruciali; Iran, Trump pronto all’attacco, Erdogan media e il regime teocratico avverte Washington; Rischio di attacco Usa, Trump: Sarebbe fantastico evitarlo - Stato Maggiore iraniano: pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue.

Araghchi in Turchia: Ankara prova l’ultima mediazione tra USA e IranAbbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, arriva ad Ankara per incontrare ... msn.com

Rischio escalation tra Usa e Iran, domani Araghchi ad AnkaraLa Turchia mediatrice tra Washington e Teheran che non hanno contatti diretti, a mediare anche Arabia Saudita e Qatar. Teheran annuncia risposta schiacciante se sarà attaccata, un'altra nave Usa arr ... msn.com

#USA #Israele #Iran Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas #Araghchi ha parlato con i Ministri degli Esteri di #Qatar, #Egitto, Emirati Arabi Uniti #EAU, #Pakistan, #Oman e #Turchia. Qualcuno ha paura... - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: Il ministro degli Esteri iraniano #Araghchi sarà domani in #Turchia per discutere di questioni regionali e bilaterali. La visita avviene all'indomani dell'arresto in Turchia di spie della Repubblica islamica in azione sul territorio turco. Maggiori dettagli x.com