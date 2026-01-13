Nel caos del ‘regime change’ in Iran il Pakistan resta fragile e circondato | l’instabilità è un rischio enorme

Da ilfattoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di cambiamenti politici in Iran, il Pakistan rimane un Paese fragile e circondato da tensioni. L’instabilità nella regione rappresenta un rischio serio per la sicurezza e la stabilità internazionale. È importante comprendere come gli eventi in Iran possano influenzare l’intera area, sottolineando la necessità di monitorare attentamente questa situazione e le sue implicazioni.

Penso che sia necessario dirlo con chiarezza, anche a costo di risultare scomodi: quello che sta accadendo in Iran non è un fatto interno, né una crisi lontana che possiamo osservare con distacco. Ma siamo davanti a una dinamica già vista troppe volte, in cui proteste reali e legittime vengono progressivamente inglobate in una partita geopolitica più grande, dominata da interessi strategici, risorse energetiche e logiche di potenza. La storia recente dei “regime change” avrebbe dovuto insegnare qualcosa, e invece si continua a far finta di niente. Le manifestazioni in Iran nascono da problemi concreti: inflazione, difficoltà economiche, scelte politiche contestate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel caos del ‘regime change’ in Iran, il Pakistan resta fragile e circondato: l’instabilità è un rischio enorme

