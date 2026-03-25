I talebani hanno annunciato la liberazione di un cittadino americano, detenuto in Afghanistan da oltre un anno. La notizia arriva in un momento in cui il Pakistan tenta di assumere un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre il governo statunitense si prepara a gestire questioni legate a questioni di sicurezza e rapporti diplomatici nella regione.

Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha fatto della guerra contro i talebani un obiettivo della sua leadership. E ora ha proposto il suo paese come luogo dei colloqui diretti tra Washignton e Teheran Il Pakistan alza la posta. Corteggia Trump e Teheran mentre allarga la guerra contro l'Afghanistan Ieri i talebani hanno annunciato la liberazione del cittadino americano Dennis Coyle, detenuto da oltre un anno in Afghanistan. Come per i precedenti rilasci di cittadini americani, Kabul cerca di mandare segnali distensivi all’Amministrazione americana, che negli ultimi mesi ha aumentato la pressione: all’inizio di marzo Adam Boehler,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pakistan in cerca di un ruolo: il lavoro sporco per Trump e la mediazione con l'Iran

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ULTIM'ORA: Il #Pakistan si offre di ospitare i colloqui tra #Usa e #Iran, ma senza alcuna possibilità di accordo. Le posizioni restano distanti. Gli #Usa cercano un appiglio per poter dichiarare vittoria, la repubblica islamica ne approfitta per respirare e prendere t - facebook.com facebook

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