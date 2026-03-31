Sono state aperte le iscrizioni per il nuovo asilo Bernocchi, che offre 60 posti per bambini. La struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per le famiglie della zona e fa parte di un progetto promosso dall’Ente morale locale. La decisione di avviare le iscrizioni segue la conclusione dei lavori di costruzione e si rivolge ai genitori interessati a iscrivere i propri figli.

Un nuovo tassello per l’educazione e le famiglie del territorio. L’ Ente morale San Vittore Olona e Cerro Maggiore ets ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il nuovo nido Maria e Andrea Bernocchi, in via Bernocchi 2, completando così un percorso educativo continuo dai primi mesi di vita fino all’adolescenza. Un traguardo significativo per l’Ente morale, in grado di offrire un sistema formativo completo dai 3 mesi ai 14 anni, accompagnando i bambini attraverso tutte le fasi della crescita, dal nido alla scuola secondaria di primo grado. Il nuovo asilo rappresenta anche un esempio di innovazione educativa e strutturale. Realizzato grazie a un investimento Pnrr di oltre 800mila euro, l’edificio è stato progettato secondo criteri moderni di sostenibilità e attenzione pedagogica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo nido Bernocchi. Nell’asilo 60 posti. Sono aperte le iscrizioni

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