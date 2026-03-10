Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido dell’anno educativo 20262027. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo e un open day è programmato per il 21 marzo, giorno in cui sarà possibile visitare le strutture e ricevere tutte le informazioni necessarie. La procedura è rivolta ai genitori interessati a iscrivere i loro figli al servizio.

È possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 20262027 fino al 31 marzo prossimo. E in merito alle iscrizioni ai servizi educativi, la vice sindaca e assessora alla Scuola, Eleonora Riberto (nel riquadro a destra), ha recentemente sottolineato come la digitalizzazione abbia portato una semplificazione e un’ottimizzazione dei tempi per le famiglie di Sala Bolognese. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente tramite la modalità online accedendo con lo Spid sul sito internet del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’ ‘Ufficio Scuola’ al numero 0516822534 nelle giornate di lunedì e martedì dalle 8,30 alle 12,30 e di giovedì dalle 15 alle 17,30; oppure inviare una email all’indirizzo: scuola@comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzo

