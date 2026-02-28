Sono aperte le iscrizioni agli asili nido e allo spazio gioco del Comune di Lucca. Da ieri e fino al 31 marzo sono possibili le iscrizioni per i bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, mentre da oggi e fino al 30 aprile si possono iscrivere anche i neonati di età tra 3 e 12 mesi. La struttura “Kirikù” offre più posti disponibili rispetto al passato.

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido e spazio gioco del Comune di Lucca. Da ieri e fino al 31 marzo possono iscriversi i bambini medi e grandi (12-24 mesi e 24-36 mesi), mentre da oggi fino al 30 aprile potranno iscriversi i bambini piccoli (3-12 mesi). Restano invariate anche per l’anno educativo 20262027 le tariffe, ma soprattutto l’amministrazione comunale ha aumentato di 12 posti la capienza totale dei posti a disposizione delle famiglie, aumentandoli al nido Kirikù in località Cappella. Nel dettaglio, per il bando 20262027 sono stati messi a bando 176 posti nido (96 posti nido a tempo corto e 80 posti nido a tempo lungo) e 63 posti per gli spazi gioco (47 posti agli spazi gioco antimeridiano e 16 posti allo spazio gioco pomeridiano). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperte le iscrizioni per gli asili nido, più posti al “Kirikù“

Leggi anche: Asili nido comunali e convenzionati, al via le iscrizioni: "Sono 4.000 i posti disponibili"

Nidi, sessanta posti in più. Sono aperte le iscrizioniFino a giovedì 5 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027, per bambini e bambine nati dal primo gennaio 2024 al 31...

Una selezione di notizie su Aperte.

Temi più discussi: Salone nautico di Genova, aperte le iscrizioni per l’edizione 2026; Aperte fino all'11 marzo le iscrizioni al Polo per l’infanzia; Al via la prima edizione del Festival delle Opportunità, aperte le iscrizioni; Forum per la Pace, aperte le iscrizioni fino all’11 marzo per il triennio 2026 - 2028.

A Empoli aperte le iscrizioni ai servizi scolastici 2026/2027Le iscrizioni ai servizi saranno aperte dal 2 marzo al 30 aprile, mentre le domande di agevolazione sulle tariffe fino al 30 giugno 2026. gonews.it

Aperte le iscrizioni per Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards – WIMA 2026WIMA, il concorso dedicato ai progetti più innovativi, sostenibili e inclusivi della montagna giunge alla settima edizione. montagna.tv