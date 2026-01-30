Asilo nido e scuole dell' infanzia comunali aperte le iscrizioni per l' anno scolastico 2026 27

Sono state aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale ‘Tommy Onofri’ a Foggia. Le famiglie interessate possono già presentare domanda per l’anno scolastico 202627. Le iscrizioni sono aperte da oggi e continueranno fino a data da definire.

Le domande di iscrizione per l'asilo nido 'Tommy Onofri' e le scuole dell'Infanzia potranno essere presentate dal 2 febbraio al 3 marzo Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia rende noto che sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale 'Tommy Onofri' sito in Via L. Pinto n. 6 per l'anno educativo 2026-2027, nei limiti della capienza autorizzata della struttura. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 2 febbraio al 3 marzo 2026, per le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 i 36 mesi che, alla data di scadenza, risultino in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

