Il lupo è spesso rappresentato nelle fiabe come una creatura selvaggia e astuta, protagonista di storie come Cappuccetto Rosso, I tre porcellini e i Sette capretti. In queste narrazioni, il suo ruolo è quello di antagonista, caratterizzato da comportamenti prepotenti e ingannevoli. Questo stereotipo si è consolidato nel tempo, influenzando la percezione pubblica di questa specie.

Quando pensiamo al lupo, ci immaginiamo una creatura cattiva, selvaggia, astuta e ingannatrice. In molte fiabe come Cappuccetto Rosso, I tre Porcellini e i Sette capretti il lupo assume la parte del cattivo, del prepotente e dell’ingannatore. Di fronte ad esso i personaggi delle fiabe si sentono minacciati e provano paura. La stessa che proviamo noi! L’uomo ha paura del lupo, ma nello stesso tempo ne è attratto. Affrontare e superare una paura ci fa crescere! Le cose che non si conoscono ci spaventano, la diversità ci preoccupa. La paura del lupo può essere superata con la conoscenza di questo animale misterioso e affascinante. Il lupo è il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lupo, dalle fiabe alla realtà. Un mondo da scoprire senza paura

Articoli correlati

Violenza sulle donne, dalle leggi alla realtà: ecco cosa resta da fareNegli ultimi dieci anni tutto è cambiato sul tema della violenza di genere: sono stati anni di leggi decisive , di una maggiore attenzione mediatica...

Leggi anche: Lupo davanti alla scuola elementare. “Correva verso di me, che paura: mi sono rifugiata nell’auto”

Messina si apre alla città e al mondo, tour virtuali per scoprire tesori nascostiPalazzo Zanca si trasforma in un ponte tra passato e futuro, tra storia e innovazione.

È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA