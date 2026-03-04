Violenza sulle donne dalle leggi alla realtà | ecco cosa resta da fare

In una tavola rotonda si discutono i dieci anni di leggi sulla violenza contro le donne e le sfide ancora aperte. Si analizzano i progressi compiuti e le aree in cui sono necessari interventi più concreti. La discussione coinvolge esperti, attivisti e rappresentanti delle istituzioni che si confrontano sui temi legati alla tutela e alla prevenzione.

Negli ultimi dieci anni tutto è cambiato sul tema della violenza di genere: sono stati anni di leggi decisive, di una maggiore attenzione mediatica, della nascita di una consapevolezza e presa di coscienza collettiva di un problema strutturale e profondamente radicato nella cultura. Passi avanti, certamente, che però non hanno ancora portato alla rivoluzione necessaria, come mostrano i numeri: le violenze più gravi non accennano a diminuire e il trend dei femminicidi non segue il calo ben più marcato degli omicidi in generale. Certamente, in positivo, ci sono anche i dati che segnalano un aumento della consapevolezza: diminuisce il numero delle violenze nelle coppie mentre aumenta quello delle violenze compiute dagli ex (fonte Istat), segno che le donne escono prima dalle situazioni che le mettono in pericolo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Una realtà drammatica, segnata da una violenza sulle donne sempre più diffusa, digitale e trascurata dalle istituzioni che dovrebbero affrontarla e prevenirla. A dieci anni dal primo studio.

Secondo l'indagine, condotta sulla base di oltre 114'000 interviste tra settembre 2020 e marzo 2024, tra le cause principali, il rapporto cita vergogna, senso di colpa e mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine.

