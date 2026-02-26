Messina si apre alla città e al mondo tour virtuali per scoprire tesori nascosti

Messina lancia una nuova iniziativa per far conoscere meglio i propri tesori. Attraverso tour virtuali, cittadini e visitatori possono scoprire luoghi importanti della città senza muoversi da casa. Questa proposta nasce dalla collaborazione tra enti locali e associazioni, puntando a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Messina con strumenti moderni e accessibili.

Palazzo Zanca si trasforma in un ponte tra passato e futuro, tra storia e innovazione. Grazie alla collaborazione tra Comune, Associazione BIOS e Delegazione locale del FAI, i cittadini potranno esplorare i luoghi simbolo della città con tour virtuali interattivi di ultima generazione.