Lupo davanti alla scuola elementare Correva verso di me che paura | mi sono rifugiata nell’auto

Questa mattina a Gattolino, un lupo si è avvicinato alla scuola elementare. Qualcuno ha visto l’animale correre verso le persone e si è subito spaventato. Una donna ha deciso di rifugiarsi nell’auto, dicendo di aver avuto paura. La presenza del lupo ha creato scompiglio tra genitori, insegnanti e bambini, mentre le forze dell’ordine si preparano a intervenire.

Cesena, 29 gennaio 2026 – Un altro lupo in città. Questa volta a Gattolino, fuori dalla scuola elementare. Ieri mattina l'incontro 'sfortunato' è capitato a u n'insegnante all'uscita dalla scuola primaria in via Renato Medri. La donna è andata in tilt, e quel senso di paura non la abbandona. "Ho visto quel lupo che mi veniva incontro e sono scappata verso la macchina". E' andata bene, anche se quello della fuga non è l'atteggiamento consigliato dagli esperti. Lupi, cosa fare? "Se li vedete alzate le braccia. Il cane non va preso in braccio" Il racconto dell'incontro ravvicinato con il lupo. Ma come si fa a mantenere il sangue freddo? Spaventati dal 'lupo delle favole' fin da bambini, siamo subito invasi dalla paura quando questi animali si avvicinano alla nostra vita.

