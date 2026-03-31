A Santa Fiora, in provincia di Grosseto, la piazza dell’Arcipretura era piena per l’ultimo saluto a Renzo Verdi. La comunità si è radunata per rendere omaggio all’uomo che ha lasciato un segno importante tra i residenti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme e senza la presenza di figure pubbliche note, concentrandosi sui momenti di commozione collettiva.

Santa Fiora (Grosseto), 31 marzo 2026 – La piazza dell’Arcipretura gremita ha dato l’ultimo saluto a Renzo Verdi. Davanti alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla, e all’interno della chiesa, si è raccolta un’intera comunità, insieme ai sindaci del territorio e alla squadra di calcio locale, presente con la tuta ufficiale. A spiccare tra le centinaia di persone i fazzoletti rossi legati al collo dei membri del Coro dei minatori, realtà di cui Verdi è stata anima e voce. Un abbraccio collettivo per ricordare un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita pubblica e sociale dell’Amiata. Le parole pronunciate anche ieri hanno restituito il ritratto di una figura poliedrica: uomo di politica, di musica, di sport e soprattutto vicino alla gente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dolore di una comunità intera, l’ultimo abbraccio a Verdi: “Perdiamo un grande uomo”

Articoli correlati

Leggi anche: Valanga killer travolge sciatore: Federico, 41 anni, non ce l’ha fatta. Il dolore di una comunità intera

Leggi anche: Lutto Ciarcia, Petracca: "Momento di dolore per l'intera comunità irpina"

Paupisi, un anno senza Pio: nel silenzio di San Valentino l’abbraccio di un’intera comunitàTempo di lettura: 3 minutiLa sera di San Valentino, nella chiesa parrocchiale di Paupisi, non c’erano cuori rossi.