Valanga killer travolge sciatore | Federico 41 anni non ce l’ha fatta Il dolore di una comunità intera

Una valanga si è staccata in una zona di montagna travolgendo uno sciatore di 41 anni, che ha perso la vita. La slavina ha coinvolto diverse aree, provocando la morte di una persona e lasciando la comunità locale in stato di shock. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo.

C’è un tipo di silenzio, in montagna, che sembra proteggerti da tutto. E invece a volte è solo l’ultima cosa che senti prima che la natura cambi faccia in un attimo. Una giornata di neve, un’uscita attesa, la voglia di respirare alto: poi, improvvisamente, qualcosa si spezza. È successo tra le vette del Tirolo, in Austria, dove una discesa fuori dalle piste battute si è trasformata in un incubo. E la notizia, arrivata in Italia come una coltellata, ha lasciato senza parole una comunità intera. Il momento in cui tutto cambia: la neve cede all’improvviso. La vittima è Federico Giubilato, 41 anni, molto conosciuto a Bassano del Grappa e nel Vicentino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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