Lutto Ciarcia Petracca | Momento di dolore per l' intera comunità irpina

La comunità irpina si stringe nel dolore per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia. Petracca ha espresso il suo cordoglio, parlando di un momento difficile per tutti, a causa della perdita di una persona a lui cara. La notizia ha colpito molti, che ricordano Ciarcia come un uomo stimato e rispettato.

“La morte di Michelangelo Ciarcia mi ha addolorato profondamente. Ero legato a lui da un’autentica amicizia. Michelangelo era un uomo buono e fattivo, pragmatico, il pilastro della sua famiglia, con la passione per la politica ed una vita spesa al servizio delle istituzioni. E’ un momento di dolore per l’intera Irpinia”. Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania. “Esprimo la mia vicinanza - aggiunge Petracca – alla sua famiglia. Michelangelo è stato un padre dedito, un imprenditore di razza, un sindaco dalle belle intuizioni, un uomo che ha servito le istituzioni con passione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

