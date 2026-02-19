Paupisi un anno senza Pio | nel silenzio di San Valentino l’abbraccio di un’intera comunità

Paupisi ricorda Pio, scomparso un anno fa, a causa di un incidente stradale. La comunità ha deciso di onorarlo con un momento di raccoglimento nella chiesa locale, senza alcun simbolo romantico, ma con il semplice abbraccio collettivo di amici e familiari. Durante la cerimonia, molte persone hanno portato fiori e hanno condiviso ricordi, cercando di trovare conforto nella solidarietà. La mancanza di Pio si sente ancora forte tra i suoi cari, che continuano a ricordarlo con affetto. La chiesa rimane aperta, pronta ad accogliere chi desidera lasciare un pensiero.

La sera di San Valentino, nella chiesa parrocchiale di Paupisi, non c'erano cuori rossi. C'era una comunità intera, gremita di ragazzi, giovani e famiglie, riunita per ricordare Francescopio Pannella, per tutti semplicemente Pio, strappato alla vita un anno fa, alle prime luci dell'alba del 14 febbraio. Aveva appena 25 anni. La Santa Messa è stata un abbraccio collettivo, fatto di silenzi pesanti e lacrime trattenute. Al termine era prevista una fiaccolata, ma il maltempo non ha permesso di svolgerla. Così, tutti si sono spostati nell'aula consiliare del Comune per una breve ma intensa cerimonia in suo ricordo.